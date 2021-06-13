عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أمين التنظيم بـ حماة الوطن البدرشين: إنجازات السيسي وضعت مصر على طريق النهضة

المهندس محمد أبوالفضل
المهندس محمد أبوالفضل

قال المهندس محمد أبوالفضل، أمين التنظيم بأمانة مركز البدرشين لحزب حماة الوطن، إن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تحققت في جميع المجالات خلال الـ7 سنوات الماضية غير مسبوقة، مؤكدًا أن الرئيس وضع مصر على طريق النهضة الحقيقية.

وأوضح أبوالفضل، خلال بيان، أن مصر شهدت خلال الـ7 سنوات الماضية، تنفيذ مشروعات قومية كبرى في مختلف المجالات، بالتزامن مع العملية الشاملة في محاربة الإرهاب والتخلص من العمليات الإرهابية، في إطار استراتيجية الرئيس عبدالفتاح السيسي، التنمية الشاملة للدولة المصرية.

إنجازات 7 سنوات.. كيف أنقذت الدولة الأطفال والكبار بلا مأوى

برلماني: إنجازات السيسي غيرت وجه مصر.. ووفرت 7 ملايين فرصة عمل

وأشار أبوالفضل، إلي أن الدولة المصرية أحرزت تقدمًا ملحوظًا في مسيرة التنمية على مختلفالأصعدة، بما يشمل رفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

بالإضافة إلى تنفيذ عدة مشروعات للبنية الأساسية إلى جانب تطوير وتنمية الريف، وإطلاق العديد من البرامج التنموية، فضلا عن المبادرات المتعددة بهدف تحسين نوعية حياة المواطنين، والتأكد من تحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

إنجازات السيسي الرئيس السيسي حياة كريمة التنمية الشاملة مشروعات قومية

ترشيحاتنا

بعد صفعة ماكرون.. هجمات بالدقيق والزيت والعصي تنهال على المسئولين والسياسيين في فرنسا

كيفية بر الوالدين بعد موتهما وأفضل ما ينفع الميت

الأوقاف عن ضوابط السعودية للحج هذا العام: الحفاظ على الأنفس من أهم المقاصد الشرعية

مايكروسوفت توفر ميزة خارقة لمستخدمي أجهزة إكس بوكس

دعاء الهم وضيق الصدر .. كلمات تُزيل الهم وتُشرح الصدر

شاهد.. مؤمن زكريا في أحدث ظهور بصحبة باسم علي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير المالية يُحذر: لن نستطيع توفير الرواتب والمعاشات حال استمر هذا الإجراء

لا طولنا بلح الدوري ولا عنب الدولي ..شوبير يفتح النار على "البدري"

غطوا عليه.. طبيب منتخب مصر يكشف مفاجأة في نجاة إريكسن من الموت

الهلفوت ..رسالة غامضة من شوبير عقب حلقته مع إكرامي

فيديو.. مرتضى منصور يزف بشرى عن فرجاني ساسي وعودته لرئاسة الزمالك

بالقانون ..إعفاء المستأجر من دفع أجرة العقار وتوابعها في هذه الحالة

هزة أرضية تضرب جنوب الجيزة.. تفاصيل

فعل فاضح مع طفل .. فيديو داخل قطار يثير غضبا عارما على السوشيال ميديا ومطالبات بضبط الفاعل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم مشروعاً تدريبياً لإدارة الأزمات والكوارث بمطروح.. صور

في سلة الألعاب.. أطفال يعثرون على أفعى ضخمة بين الدمى|صور

صالحة للأكل.. شاهد كمامة مصنوعة من الخبز لمنع تفشي كورونا|صور

بعد أشهر من قطعها.. يد رجل تعود للحياة مرة أخرى|صور

فيديو

لحظات تحبس الأنفاس.. سقوط مفاجئ لـ إريكسن خلال مباراة الدنمارك وفنلندا "فيديوجراف"

فيديو جراف.. محمد حسان ومحمد حسين يعقوب مطلوبان أمام "أمن الدولة"

فيديو جراف..قُبلة جنا عمرو دياب لـ شاب تشعل غضب رواد السوشيال ميديا

لحظات رومانسية.. لقطات لا تنسى في زفاف محمد فراج وبسنت شوقي

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: عفوًا هذا زمن فتيات الذهب بالأهلى

ريهام أحمد عبدالرحمن تكتب: أسباب النكد في الحياة الزوجية

د.فتحي حسين يكتب: الكتاب الإلكتروني بديلاً للجامعي!

عثمان المقدم يكتب: ثقافة مجتمع

ياسر عبيدو يكتب: أهل السماح.. ملاح

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. السند والأمان والحماية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ التقديرات الأمريكية

إيمان الدربي

المال والعرض

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

د.سالم الكتبي

بايدن و«التعددية» القطبية

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

اﻟﻤﺰﻳﺪ