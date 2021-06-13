أمين التنظيم بـ حماة الوطن البدرشين: إنجازات السيسي وضعت مصر على طريق النهضة

قال المهندس محمد أبوالفضل، أمين التنظيم بأمانة مركز البدرشين لحزب حماة الوطن، إن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تحققت في جميع المجالات خلال الـ7 سنوات الماضية غير مسبوقة، مؤكدًا أن الرئيس وضع مصر على طريق النهضة الحقيقية.

وأوضح أبوالفضل، خلال بيان، أن مصر شهدت خلال الـ7 سنوات الماضية، تنفيذ مشروعات قومية كبرى في مختلف المجالات، بالتزامن مع العملية الشاملة في محاربة الإرهاب والتخلص من العمليات الإرهابية، في إطار استراتيجية الرئيس عبدالفتاح السيسي، التنمية الشاملة للدولة المصرية.

وأشار أبوالفضل، إلي أن الدولة المصرية أحرزت تقدمًا ملحوظًا في مسيرة التنمية على مختلفالأصعدة، بما يشمل رفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

بالإضافة إلى تنفيذ عدة مشروعات للبنية الأساسية إلى جانب تطوير وتنمية الريف، وإطلاق العديد من البرامج التنموية، فضلا عن المبادرات المتعددة بهدف تحسين نوعية حياة المواطنين، والتأكد من تحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.