أحمد وفيق: مشهد المرافعة الأصعب في مسلسل ولاد ناس.. فيديو

كشف الفنان أحمد وفيق، عن أصعب مشاهده في مسلسل ولاد ناس، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي.

وقال أحمد وفيق خلال حواره مع الإعلامي عمرو الليثي مقدم برنامج "واحد من الناس" المذاع عبر قناة "الحياة": "مشهد المرافعة كان صعب جدا.. المشهد كان من خمس صفحات، ويتضمن مصطلحات قانونية وكان لا بد أن أنطقها بأريحية، وكنت خائف جدً.. المشهد تم تصويره من زوايا متعددة".

واردف:"المشهد ذكرني بالفنان فريد شوقي، الذي تسبب في تعديل القانون حيث إنه عدل القانون في (جريمة شرف، وجعلوني مجرما) ولهذا فالفن يكون مؤثرا ويعطي رسالة للبرلمان، حيث إنه طالب خلال المرافعة بتعديل قانون القتل الخطأ".

مسلسل "ولاد ناس"، بطولة أحمد وفيق، ورانيا فريد شوقي، وصبري فواز، وإيهاب فهمي، وعدد من النجوم.

