أحمد وفيق: أحداث مسلسل ولاد ناس حدثت معى في الحقيقة

قال الفنان أحمد وفيق إنه جسد شخصية يحيى بمسلسل ولاد الناس، وبدأ قراءة السيناريو فوجده قريبا من شخصية والده في صفاته لذلك استعان به في تجسيد الشخصية.

وأضاف وفيق خلال لقائه مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة،"أنا استفدت من هذا المسلسل وتعلمت منه الكثير وهناك بعض الأحداث فى المسلسل حدثت لى بالفعل وهناك مشهد فى بداية المسلسل عن علاقة الأب بالابن حقق ملايين المشاهدات واخراج رائع من هانى كمال".

و تابع وفيق «أقدم العديد من الأدوار فى الدراما والسينما، وأحرص على المعايشة الكاملة، وحاولت أن أجسد شخصية الأب بشكل قريب جدا من كل أب، ويلمس التحديات التى يقابلها وحرصه على أسرته».

مسلسل ولاد ناس

ويلقى المسلسل الضوء على حال الأسر المصرية وعلاقة الآباء والأبناء من أجيال المراهقين وأوضاع التعليم والتربية من خلال حادث يفجر الدراما ويولد الصراع بين جميع الأطراف.

وتدور أحداث العمل حول حادث أتوبيس مدرسى، وهو أحد أصعب المشاهد فى العمل، وتم تصويره بأحدث التقنيات بأحد طرق الشيخ زايد.

مسلسل ولاد ناس يعتمد على البطولة الجماعية، حيث يشارك فيه عدد كبير من النجوم، ولعل من أبرزهم إيهاب فهمي ، رانيا فريد شوقى وصبرى فواز وأحمد وفيق وبيومى فؤاد ومحمد عز ومحمود حجازى وناصر سيف و صفاء الطوخى ووفاء صادق وإخراج وتأليف هانى كمال.