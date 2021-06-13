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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأنبا فام: عودة أنشطة الكنسية في الإيبارشيات مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. فيديو

الأنشطة الكنسية
الأنشطة الكنسية

قال الأنبا فام، أسقف إيبارشية شرق المنيا، إن الكنيسة برئاسة البابا تواضروس مهتمة بالمحافظة على صحة الشعب المصري وسلامته.

وأضاف "فام"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"، أن الكنائس كانت تعمل خلال الفترة الماضية بنسبة 25% فقط كإجراء احترازي بسبب فيروس كورونا، ومعظم الأنشطة كانت متوقفة".

وأوضح أنه كانت هناك تشديدات على الالتزام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة واستخدام الكحول والتباعد الاجتماعي، وتم متابعة وضع فيروس كورونا من خلال البيانات التي تصدرها وزارة الصحة، وتم ملاحظة انخفاض أعداد الإصابات.

وأشار إلى أنه لا يمكن إغفال دور القيادة السياسية والحكومة في الحفاظ على الوطن وحياة المواطن المصري، موضحا أنه تم عودة الخدمات تدريجيا مرة أخرى بنسبة 25% مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وسيتم عودة الأنشطة الكنسية في أغلب الإيبارشيات مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.


 

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