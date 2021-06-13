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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أبو الدهب: المنتخب الأوليمبي لديه مجموعة مميزة من اللاعبين

صدى البلد

قال محمود أبو الدهب لاعب النادي الأهلي السابق، إن المنتخب الوطني الأوليمبي بقيادة شوقي غريب لديه مجموعة مميزة من اللاعبين في مختلف المراكز، مشيداً بآداء اللاعبين أمام جنوب إفريقيا خلال الودية الأولى والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدفي مصطفى محمد ضمن استعدادات الفريقين للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو .

وقال أبو الدهب في تصريحات لبرنامج ''البريمو'' عبر قناة "Ten': المنتخب الوطني الأوليمبي قدم مباراة جيدة والجهاز الفني بقيادة شوقي غريب قام بتجربة أكثر من عنصر في مختلف المراكز، وهناك العديد من العناصر المميزة التي تستطيع تحقيق إنجازاً كبيراً في طوكيو.

واختتم أبو الدهب: محمد صلاح نجم كبير وإضافة قوية إلى أي فريق، وأتمنى تواجد اللاعب مع الفراعنة في رحلة طوكيو لأن مكانة وقيمة اللاعب ستصنع الفارق للمنتخب الأوليمبي، لكن الأمر متروك إلى إدارة نادي ليفربول والجهاز الفني للفريق.

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