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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عيد ميلاد ضياء عبد الخالق.. شرير أمير الظلام يقع في الحب من أول نظرة

ضياء عبد الخالق
ضياء عبد الخالق

يحتفل اليوم الفنان ضياء عبد الخالق بعيد ميلاده، حيث ولد في عام 1956، واشتهر من خلال شخصيته الشريرة في  فيلم «أمير الظلام».

وحكى ضياء في أحد لقاءاته تفاصيل قصة حبه وقال إنه قابل زوجته عام 2007 خلال إحدى أعماله المسرحية، من خلال أحد الأصدقاء، حيث كانت تعمل حينها "مساعد مخرج"، ًقائلا: "أنا قولتلها انت عينيكي حلوا اوي.. أنتي مرتبطة؟".


وأوضح ضياء عبد الخالق، في حواره مع  برنامج "راجل و2 ستات"، المذاع على قناة One، أنه لأول مرة يشعر بهذا الشعور غير المفهوم، لمجرد رؤية شخص لأول مرة، قائلًا: "انا كنت واقع".

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وأضاف أنه طلب منها في بداية التعارف، أن تكون هناك علاقة صداقة بينهم، فرفضت، فرد عليها: "وانا مبتجوزش".

وردت عليه: "لو عايزة اتجوزك هتجوزك"، وهذا كان أول حوار يدور بينهما، موضحًا انه كانت هناك حالة غريبة من الحب والتفاهم والراحة النفسية بينهما وقررا بعد شهر فقط من تعارفهما أن يتزوجا.

وأشار إلى أن زوجته "ست بـ 100 ست"، وجدعة ووفية، وبها كل الصفات التي يتمناها أي رجل وأن تكون زوجة له، مؤكدًا أن كلا الطرفين له شخصيته؛ لذلك يجب ان تكون هناك مساحة لتفهُّم كلا منهما للآخر، والتنازل في بعض الحالات لاستمرارية الحب.

الفنان ضياء عبد الخالق ضياء عبد الخالق قصة حبه المسرحية والتفاهم أمير الظلام

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