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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ذكرى وفاة إكرام عزو.. أدت مناسك الحج قبل وفاتها وهذا سر اعتزالها الفن

اكرام عزو
اكرام عزو

يحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة إكرام عزو والتى اشتهرت بعديد من الأدوار الكوميدية وهى فى مرحلة الطفولة وبعدها اعتزلت التمثيل نهائيا.

بدأت مسيرتها الفنية في سن صغير عندما قامت بدور ولد صغير وهو الطفل سمير ابن الفنانة شادية في فيلم المرأة المجهولة وكانت تغني له أغنية “سيد الحبايب يا ضنايا انت” عام 1958، بعدها لعبت دور الطفلة صاحبة الفانوس في فيلم الفانوس السحري لإسماعيل ياسين، ثم جاءت الانطلاقة الحقيقية في فيلم عائلة زيزي، أمام النجمة سعاد حسني والنجم أحمد رمزي وفؤاد المهندس وقرر وقتها مخرج الفيلم أن يكون اسم الفيلم على اسم أصغر بطلة في الفيلم.

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اشتهرت الطفلة الصغيرة إكرام عزو أو زيزي في هذا الفيلم بجملتها الشهيرة أربعة يا ماما، لعبت أيضا دور أصغر ابنة في فيلم السبع بنات لنادية لطفي وسعاد حسني وزيري البدراوي وقامت بالعديد من المشاهد الجميلة في هذا الفيلم خاصة مشهدها مع الفنان عمر الحريري عندما قال لها يا عروسة فضحكت بصوت عالي وسقطت القهوة من يدها لتقول بصوت عالي "أنا عروسة".

كان آخر ظهور لاكرام عزو في فيلم الزوج العازب للفنان فريد شوقي وهند رستم عندما قامت بدور الأخت الصغرى لهند رستم وهذا ما لم يستطيع الجميع أن يلاحظه بسبب اختلاف ملامحها كثيرا في هذا الفيلم.

قررت إكرام عزو ترك التمثيل والالتحاق بمهعد الباليه، وتخرجت من معهد الباليه وتزوجت طبيب الأطفال المعروف سمير الصاوى وانجبت منه ثلاثة اولاد هم: أحمد، وإبراهيم، ونورهان، قررت الأسرة الانتقال إلى دولة الإمارات وعاشت بالفعل هناك بقية حياتها ولكنها عانت من مرض بالقلب حيث شخصت حالتها بزيادة الكهرباء بالقلب وتم إجراء جراحة لها.

في عام 2001، قررت إكرام عزو أن تؤدي مناسك الحج وكان عمرها وقتها 45 عاما، ثم عادت إلى الإمارات وتوفاها الله في 13 يونية 2001 ليكون آخر ما قامت به هو أداء مناسك الحج.

ذكرى رحيل الفنانة إكرام عزو الفنانة إكرام عزو إكرام عزو مسيرتها الفنية شادية

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