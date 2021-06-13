رانيا فريد شوقي تروي كيف كانت تتصرف والدتها مع والدها أثناء الخلاف

حلت الفنان رانيا فريد شوقي، ضيفة علي الإعلامي عمرو الليثي مقدم برنامج "واحد من الناس" عبر قناة الحياة، للحديث عن كواليس مشاركتها في مسلسل "ولاد ناس" الذى عرض خلال شهر رمضان الماضي.

وقالت رانيا ففريد شوقي: "مسلسل ولاد ناس، به مشهد مهم جدًا وهو أن ابنتنا سمعتنا ونحن نتناقش بصوت عالي وهو ما يجب أن نحذر منه كي لا يؤثر على شخصية الأطفال ولهذا تعمدت الزوجة الاعتذار للزوج أمام البنت".

وأردفت: “الأب والأم شريكان في تربية الأبناء، ولا يجوز أن يقوم أيًا منهما برمي الحمل على الآخر لأنها مسئولية مشتركة بينهما”.

وأضافت: "والدتي عندما كانت تختلف مع والدي فريد شوقي، كانت تدخلنا غرفة وتشغل التلفاز حتى تشغلنا به وحتى لا يصبح ذلك مفهوم الأولاد عن الزواج".