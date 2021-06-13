مايكروسوفت توفر ميزة خارقة لمستخدمي أجهزة إكس بوكس

تعمل شركة مايكروسوفت الأمريكية على توفير ميزة خارقة لمستخدمي ألعاب أجهزة Xbox إكس بوكس التابعة لها، حيث تعتزم إتاحة إطلاق ألعاب الفيديو للاعبين بدون وحدات تحكم.

وبحسب موقع CNET فإن مايكروسوفت ستتيح للمليارات من لاعبي أجهزة ألعاب الفيديو إكس بوكس تجربة الألعاب على تطبيقها للتليفزيون بالإضافة إلى أجهزة بث للوصول إلى ألعاب إكس بوكس في أي مكان متصل بالإنترنت.



كما ستقوم شركة مايكروسوفت خلال الفترة القادمة بإتاحة ألعاب الفيديو على إكس بوكس بدون وحدات التحكم، وفي أماكن أكثر وتطبيقات أكثر تنوعا من تطبيقاتها الخاصة، كما ستتيحها عبر جميع أجهزة التليفزيون الذكية.

وقال فيل سبنسر رئيس وحدة إكس بوكس في مايكروسوفت ، إنه لا يزال هناك مكان لوحدات التحكم وأجهزة الكمبيوتر، ولكن من خلال التطبيقات السحابية، ستتمكن الشركة من تقديم تجارب ألعاب قوية لأي شخص متصل بالإنترنت ، حتى على الأجهزة الأقل قوة والأقل تكلفة.

وتميل أكبر شركات صناعة الألعاب مثل مايكروسوفت ، وكذلك سوني و Nintendo نينتيدو و آبل و جوجل ، إتاحة اللعب لمليارات الأشخاص حول العالم على الهواتف أو وحدات التحكم أو أجهزة الكمبيوتر في المنزل أو خارج المنزل.

وكانت مايكروسوفت زودت الجيل الجديد من منصات ألعاب الفيديو Xbox Series S و xbox series x، بوحدة معالجة مركزية ثمانية الأنوية من نوع AMD Zen 2، يأتي إصدار اكس بوكس اكس مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 16 جيجابايت من نوع GDDR6، بينما تحصل النسخة الأخرى على ذاكرة رام أقل بسعة 10 جيجابايت من نوع GDDR6.