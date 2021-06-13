بـ البرقع.. سلمي الشيمي تخطف أنظار متابعيها

شاركت الموديل سلمي الشيمي، متابعيها صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سلمي الشيمي في الصورة بإطلالة أنيقة مرتدية عباءة باللون الأسود مطرزة من المنتصف، ونسقت معها بـ البرقع، وعيون عربية بالكحل المميز وبمكياج ناعم وتركت شعرها منسدلا بطريقة جذابة.

وتعمل سلمى الشيمي، موديل، وتروج لبعض ماركات الملابس النسائية، وتبحث عن الشهرة بأي طريقة، فحسابيها على "إنستجرام" و"فيس بوك" مليئان بالصور الجريئة والمثيرة للجدل.

يُذكر أن الموديل سلمى الشيمى لمع نجمها في فضاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في جلسة تصوير بـ"زي فرعوني" بمنطقة أهرامات سقارة أثير حولها ضجة إعلامية كبرى ما بين مؤيد ومعارض لها ولأدائها كموديل.

سلمى الشيمي موديل مصرية في العشرينيات من عمرها، تخرجت من كلية التمريض في 2018 لكنها تحلم بأن تصبح عارضة أزياء، ومن خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فهذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها صورًا مثيرة للجدل، بل نشرت سابقًا "جلسة تصوير الموز" التي عرضتها للهجوم والنقد أيضًا.