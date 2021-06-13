رانيا فريد شوقي تكشف كواليس مشهد انهيارها في ولاد ناس

حلت الفنانة رانيا فريد شوقي، ضيفة على الإعلامي عمرو الليثي مقدم برنامج " واحد من الناس " والمذاع عبر قناة الحياة، للحديث عن كواليس مشاركتها في مسلسل ولاد ناس، والذى عرض خلال السباق الرمضاني الماضي.

وكشفت الفنانة رانيا فريد شوقي، تفاصيل مشهد انهيارها بعد وقوع حادث لابنها ضمن أحداث مسلسل "ولاد ناس"، قائلة:"العامل الأساسي لتأثرها خلال المشهد هي أنها أم، كما أنه تم عمل تجهيزات لها في الاستوديو لتساعدها على الانسجام مع المشهد ومنها الدم والفوضى.

وأشارت إلى أن الفنان أحمد وفيق، ساعدها كثيرًا على خروج المشهد بهذا الشكل، حيث إنه قام بحملها حقيقة دون أن يقطع التصوير، مشيرة إلى أن المشهد تم إعادته مرة واحدة فقط.

مسلسل "ولاد ناس"، بطولة أحمد وفيق، ورانيا فريد شوقي، وصبري فواز، وإيهاب فهمي، وعدد من النجوم.