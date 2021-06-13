مهرجان السينما التسجيلية يوافق على تنظيم فعالية خاصة في حب شفيع شلبي

استجابة لاقتراحات المهتمين

أعلن الناقد عصام زكريا، رئيس مهرجان الاسماعيلية للسينما التسجيلية، إستجابة إدارة المهرجان لإقتراح بعض المهتمين بالسينما التسجيلية، بعرض أعمال المخرج والمذيع الراحل شفيع شلبي.

قال " زكريا": “سوف يعرض مهرجان الإسماعيلية التسجيلية بعض أعمال شفيع شلبي في برنامج خاص، يعقبه ندوة حول الراحل وأعماله”.

شفيع شلبي، مذيع ومخرج تلفزيوني وسينمائي مصري، اشتهر بطريقة تقديمه لنشرة التاسعة مساء في التلفزيون المصري في سبعينات القرن العشرين الميلادي، حيث كان أول مذيع يطل على الشاشة الصغيرة بملابس كاجوال وقميص مفتوح وشعر مجعد.

١٤ فيلماً في مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة بمهرجان الإسماعيلية السينمائي.

يعرض ضمن فعاليات الدروة الـ 22 من مهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة التي يقيمها المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، والمقرر إقامتها في الفترة من ١٦ إلي ٢٢ يونيو الجاري بمحافظة الإسماعيلية ١٤ فيلماً بمسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة.

ويعد مهرجان الاسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام1991