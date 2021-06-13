عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد إيهاب: إبعادي عن أولمبياد طوكيو مؤامرة ضد مصر

صدى البلد

أكد محمد إيهاب، بطل مصر في رفع الأثقال، أن إبعاده عن خوض أولمبياد طوكيو في شهر يوليو المقبل مؤامرة واضحة تعرضت لها مصر.

وقال محمد إيهاب في تصريحات لبرنامج أوضة اللبس: "مصر تم إيقافها لمدة عامين لتعاطي بعض اللاعبين المنشطات بدورة الألعاب الأفريقية 2019 بالمغرب، رغم صدور قرار بإيقاف 9 دول أخرى لمدة عام واحدة، بخلاف أن هذه الدول تعرضت لتعاطي عدد أكبر من اللاعبين في المنشطات".

وأضاف: "إيقافنا ينتهي في أغسطس المقبل وبالتالي كان الأفضل أن يسمحوا لي بالمشاركة، خاصة أنني اجتزت كل اختبارات التحليل، وترتيبي يسمح لي بخوض المنافسات الأولمبية".

وأشار بطل مصر في رفع الأثقال إلى أن روسيا ستشارك تحت مظلة العلم الأولمبي، وكان يجب معاملتنا مثل روسيا رغم أنها تورطت في عدد أكبر من متعاطي المنشطات".

وأوضح محمد إيهاب أنه ليس من دوره متابعة الإجراءات الخاصة بالمسئولين في هذه القضية، مؤكدا أنه لم يعد هناك فرصة أخرى للتظلم ضد قرار استبعاده من الأولمبياد.

وأكد بطل مصر في رفع الأثقال، أنه قد يشارك ببطولة العالم في شهر نوفمبر المقبل حال سمح وزنه بذلك، بعد تعديل الترتيب الجديد للأوزان بعد الأولمبياد.

محمد إيهاب رفع الاثقال اولمبياد طوكيو اختبارات بطولة العالم دورة الألعاب الافريقية طوكيو

ترشيحاتنا

للمرة الثانية .. تغريم رئيس البرازيل بسبب عدم ارتداء الكمامة

مهاب مميش: الاهتمام بالبحار مش واخد حقه في مصر

نائب رئيس فيسبوك يعترف: الشركة متحيزة سياسيا

اقتصاد السعودية| منطقة عسير تبحث التعاون مع "أرامكو" لخدمة المنطقة

نيسان تكشف موعد انطلاق نسختها القوية "Z" .. صور

سياسة الأجور والأسعار.. 14 معلومة عن مهام لجنة الخُطة والموازنة بمجلس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير المالية يُحذر: لن نستطيع توفير الرواتب والمعاشات حال استمر هذا الإجراء

لا طولنا بلح الدوري ولا عنب الدولي ..شوبير يفتح النار على "البدري"

غطوا عليه.. طبيب منتخب مصر يكشف مفاجأة في نجاة إريكسن من الموت

الهلفوت ..رسالة غامضة من شوبير عقب حلقته مع إكرامي

فيديو.. مرتضى منصور يزف بشرى عن فرجاني ساسي وعودته لرئاسة الزمالك

بالقانون ..إعفاء المستأجر من دفع أجرة العقار وتوابعها في هذه الحالة

هزة أرضية تضرب جنوب الجيزة.. تفاصيل

فعل فاضح مع طفل .. فيديو داخل قطار يثير غضبا عارما على السوشيال ميديا ومطالبات بضبط الفاعل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأسد الملك .. وفاة ««سكار فيس» أشهر أسود الأرض|صور

الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم مشروعاً تدريبياً لإدارة الأزمات والكوارث بمطروح.. صور

في سلة الألعاب.. أطفال يعثرون على أفعى ضخمة بين الدمى|صور

صالحة للأكل.. شاهد كمامة مصنوعة من الخبز لمنع تفشي كورونا|صور

فيديو

لحظات تحبس الأنفاس.. سقوط مفاجئ لـ إريكسن خلال مباراة الدنمارك وفنلندا "فيديوجراف"

فيديو جراف.. محمد حسان ومحمد حسين يعقوب مطلوبان أمام "أمن الدولة"

فيديو جراف..قُبلة جنا عمرو دياب لـ شاب تشعل غضب رواد السوشيال ميديا

لحظات رومانسية.. لقطات لا تنسى في زفاف محمد فراج وبسنت شوقي

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: عفوًا هذا زمن فتيات الذهب بالأهلى

ريهام أحمد عبدالرحمن تكتب: أسباب النكد في الحياة الزوجية

د.فتحي حسين يكتب: الكتاب الإلكتروني بديلاً للجامعي!

عثمان المقدم يكتب: ثقافة مجتمع

ياسر عبيدو يكتب: أهل السماح.. ملاح

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. السند والأمان والحماية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ التقديرات الأمريكية

إيمان الدربي

المال والعرض

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

د.سالم الكتبي

بايدن و«التعددية» القطبية

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

اﻟﻤﺰﻳﺪ