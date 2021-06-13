محمد إيهاب: إبعادي عن أولمبياد طوكيو مؤامرة ضد مصر

أكد محمد إيهاب، بطل مصر في رفع الأثقال، أن إبعاده عن خوض أولمبياد طوكيو في شهر يوليو المقبل مؤامرة واضحة تعرضت لها مصر.

وقال محمد إيهاب في تصريحات لبرنامج أوضة اللبس: "مصر تم إيقافها لمدة عامين لتعاطي بعض اللاعبين المنشطات بدورة الألعاب الأفريقية 2019 بالمغرب، رغم صدور قرار بإيقاف 9 دول أخرى لمدة عام واحدة، بخلاف أن هذه الدول تعرضت لتعاطي عدد أكبر من اللاعبين في المنشطات".

وأضاف: "إيقافنا ينتهي في أغسطس المقبل وبالتالي كان الأفضل أن يسمحوا لي بالمشاركة، خاصة أنني اجتزت كل اختبارات التحليل، وترتيبي يسمح لي بخوض المنافسات الأولمبية".

وأشار بطل مصر في رفع الأثقال إلى أن روسيا ستشارك تحت مظلة العلم الأولمبي، وكان يجب معاملتنا مثل روسيا رغم أنها تورطت في عدد أكبر من متعاطي المنشطات".

وأوضح محمد إيهاب أنه ليس من دوره متابعة الإجراءات الخاصة بالمسئولين في هذه القضية، مؤكدا أنه لم يعد هناك فرصة أخرى للتظلم ضد قرار استبعاده من الأولمبياد.

وأكد بطل مصر في رفع الأثقال، أنه قد يشارك ببطولة العالم في شهر نوفمبر المقبل حال سمح وزنه بذلك، بعد تعديل الترتيب الجديد للأوزان بعد الأولمبياد.