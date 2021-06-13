بالفسفوري.. اللبنانية قمر تلفت الأنظار عبر إنستجرام

نشرت الفنانة اللبنانية قمر صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الرسمى بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت اللبنانية قمر باطلالة جذابة مرتدية فستان فسفوري، واعتمدت علي المكياج الصاخب، وحازت الصورة على إعجاب كبير من متابعيها .

يُذكر أن أحدث أعمال، قمر أغنية "Kiss My Lips"، على طريقة الفيديو كليب عبر موقع "يوتيوب"، وواجهت انتقادا شديدا بسبب جرأة ملابسها.

وشاركت قمر مؤخرا فى فيلم "حملة فرعون" التى تجسد من خلاله دور فتاة عربية يقوم الأجانب بخطفها والسفر إلى العراق.

"حملة فرعون" مأخوذ عن قصة فيلم «العظماء السبعة» التي قدمتها هوليوود فى ستينيات القرن الماضى وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم "شمس الزناتي" فيما بعد ولكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية.

فيلم "حملة فرعون" تأليف كريم حسن بشير، بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، رامز أمير، روبي، محمود عبدالمغني، مايك تايسون، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

