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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد إيهاب بعد حرمانه المشاركة في أولمبياد طوكيو: المنتخب يتعرض لكبوة

البطل محمد إيهاب
البطل محمد إيهاب

أكد محمد إيهاب بطل مصر في رفع الاثقال والمحروم من المشاركة في أولمبياد طوكيو، أن مننتخب الأثقال يتعرض  لكبوة كبيرة ورغم ذلك هناك مسئوليات تقع على عاتقهم وهي المحافظة على التمرينات والتدريبات والمستوى الرياضي.

وقال محمد إيهاب في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON": "إحنا في كبوة، وعلينا التكاتف وأن نتعلم من الأخطاء حتى نتجاوز هذه الأزمة.. لازم نبدأ من جديد، إللي حصل حصل ولا نبكي على اللبن المسكوب".

وأعلن محمد إيهاب بطل مصر في رفع الأثقال، عدم مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة والتي تقام في طوكيو باليابان في شهر يوليو المقبل.
 

اولمبياد طوكيو الإعلامية لميس الحديدي دورة الألعاب الأولمبية رفع الاثقال محمد إيهاب يوليو المقبل

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