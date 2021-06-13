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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ باطنة: جميع لقاحات كورونا فوائدها أكثر من أضرارها.. فيديو

لقاحات كورونا
لقاحات كورونا

قال الدكتور أسامة حمدي، أستاذ أمراض الباطنة بجامعة هارفارد الأمريكية، إن هناك مشكلة ضخمة في التوعية الصحية داخل مصر، خاصة المتعلقة بـ "اللقاح".

وأضاف أسامة حمدي في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "أي شخص متوفر أمامه إنه يأخذ اللقاح، ولا يتلقاه فهو إنسان مخطئ".

وتابع أن فائدة اللقاح أكبر بكثير من الضرر، مشيراً إلى أن اللقاح يقلل من خطورة الإصابة بفيروس كورونا، خاصة للأشخاص المتقدمين في العُمر "كبار السن"، وأصحاب الأمراض المزمنة، وأمراض المناعة، والربو، وغيرها من الأمراض.

وأردف حمدي: "أكثر من 50% من المواطنين الأمريكيين تلقوا اللقاح، وقريباً ستصل النسبة لـ 70%، مشيراً إلى أن معظم الأماكن في أمريكا فتحت مرة أخرى، والأمور بدأت تتحسن، لذلك تم تخفيف الإجراءات الوقائية.

وكشف ، عن عودة العمل مرة أخرى في أمريكا بشكل كامل، قائلاً: "خلال الشهر القادم سنعود للعمل بشكل كامل".

 

أستاذ باطنة جميع اللقاحات جامعة هارفارد الأمريكية التوعية الصحية اخبار التوك شو

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