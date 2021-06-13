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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

عميد كلية الدراسات الإسلامية يكرم الفائزين في مسابقة الشيخ عبد الحكم الفيومي

عميد كلية الدراسات
عميد كلية الدراسات الإسلامية يكرم الفائزين

نظمت اللجنة الثقافية بنقابة العاملين بمنطقة دمياط الأزهرية، برئاسة وسيم عبد الحكم، رئيس اللجنة، السبت، حفل توزيع جوائز مسابقة الشيخ عبد الحكم الفيومي، أحد علماء الأزهر بدمياط.

حضر الحفل، الدكتور محمد نصر اللبان ، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية ببورسعيد وعالم الحديث المعروف والأستاذ رجاء الخنيني مدير عام مكتب خبراء وزارة العدل بكفر الشيخ ودمياط سابقا.

افتتح الحفل بآيات من الذكر الحكيم والقاريء الشيخ محمود الصبيحي ثم كلمة ترحيب من رئيس اللجنة الثقافية ، وسيم الفيومي وتكلم عن دور اللجنة الثقافية والتي أنشئت لأول مرة في دورة ٢٠١٨ ومن مجهوداتها تكريم ابناء العاملين المتميزين والمتفوقين والمسابقة الرمضانيه لثلاثة أعوام متتالية وكذلك قيامها أيضا بمشروع الرعاية الصحية ، ثم كلمة ترحيب من رئيس اللجنة النقابية.

كما تحدث الدكتور محمد اللبان، عميد كلية الدراسات الإسلامية، عن حياة الشيخ عبد الحكم الفيومي، العلمية والدعوية وبلاغتة التي شهد بها كل تلاميذه وكيف أنه كان يبذل جهدا غير عادي لنشر العلم والدين الوسطي كعالم أزهري فذ وطالب أبناءه بجمع كل علمه ونشره وتوثيق كل مراحل حياته.

كما تحدث رجاء الخنيني عن معاصرته للشيخ ونبوغه منذ نعومة أظافره وحرصه على طلب العلم ومداومة القراءة ، ثم تم توزيع الجوائز وهي درع ومصحف وبعض مؤلفات وكتب الشيخ رحمه الله رحمة واسعة .
 

حياة الشيخ عبد الحكم الفيومي


ولد الشيخ عبد الحكم الفيومي ١ فبراير ١٩٤٠ وكان والده من علماء الأزهر وشيخا للطريقة الحامدية الشاذلية بدمياط 
وتخرج في معهد دمياط الأزهري العتيق وعاصر فترته حينما كان في المدرسة المتبولية العريقة وحفظ كتاب الله وارتق المنبر لأول مرة وهو ابن أحد عشر عاما والتحق بجامعة الأزهر بالقاهرة بكلية اللغة العربية وكان من أوائل دفعته وكان ممن تأثر بهم الشيخ الحافظ التيجاني وقد أخذ العهد التيجاني على يديه ...

كان رحمه الله ذو أراء فقهية خاصة في مجال الزواج والطلاق مراعيا عدم تفكك الأسرة إذا وجد مخرجا شرعيا . وكان دائما ينادي ويناشد بعودة الكتاتيب والاهتمام بحفظ القرآن والمدارس القرآنية، وتوفاه الله يوم السبت ١٧ ابريل ٢٠٢١ الخامس من رمضان ١٤٤٢ هجرية.

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دمياط منطقة دمياط الأزهرية عميد كلية الدراسات الإسلامية عبد الحكم الفيومي معهد دمياط الأزهري

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