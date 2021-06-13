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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سلاف فواخرجي تستعرض جمالها بإطلالة أنيقة .. شاهد

سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي

نشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، صورة من أحدث إطلالة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت سلاف فواخرجي في الصور بإطلالة أنثوية، مرتدية فستان أسود منقوشا برسمه من الورد الأحمر، وكشف الفستان عن قوامها الرشيق وأنوثتها.


ووضعت سلاف فواخرجي لمسات بسيطة من المكياج، واختارت اللون الروز كأحمر شفاه، ولم تتكلف  في ارتداء الإكسسوارات؛ وتركت شعرها الأحمر منسدلا على كتفيها.


وشاركت سلاف فواخرجي ، في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل "الكندوش" هو عمل درامي من إخراج سمير حسين، وبطولة الفنان أيمن زيدان، والنجمة سلاف فواخرجي، كندة حنا، أيمن رضا، وغيرهم.


وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي، حول أحد الرجال الأثرياء الذي يعجب بأرملة تسكن بجواره، بالرغم من زواجه، والصراع بين الخير والشر.

 

سلاف فواخرجي إطلالة انيقة الفنانة السورية مسلسل الكندوش أحداث المسلسل فستان اسود المكياج

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