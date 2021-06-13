"ساحر الصحراء" عرض مسرحى لفرقة نجع حمادي

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم عروضها المسرحية بفرع ثقافة قنا، حيث افتتح العرض المسرحى "ساحر الصحراء" لفرقة قصر ثقافة نجع حمادى بالقصر الأثرى للأمير يوسف كمال بنجع حمادى، ضمن عروض التجارب النوعية، العرض عن رواية باولو كويلو من اعداد احمد العباسي وإخراج احمد الدالي.

يدور العرض عن راعي غنم جاء من الأندلس بحلم شاهده في المنام، بان هناك كنزا مخبأ تحت أهرامات الجيزة ومر بطنجا في المغرب وقابل فاطمة التي اصطحبته ودعمته لتحقيق حلمه، وفسر له هذا الحلم ملك سالم واعتبار كل إنسان لديه اسطورته الذاتية ولابد أن يحققها.