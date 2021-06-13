أمسيات شعرية ويوم ثقافي للأطفال بالقليوبية

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث نظم نادي الأدب ببيت ثقافة القلج، أمسية شعرية أدارتها الشاعرة منى الغريب، بحضور شعراء وضيوف النادي، استهلت بقصيدة "أحلى كلام" لمحمود عبدالله، ثم قصيدة "وتتسرب ليالي الحلم" ليامنة اليمني، وقصيدة "نجاة" لإبراهيم بدوي، وختاما قصيدة "بيعيروني" للشاعر محمد عبداللطيف.

وعقد نادي الأدب بقصر ثقافة كفر شكرأمسية أدبية أدارها القاص إبراهيم السمري، بحضور أعضاء وضيوف النادي، استهلت بقصيدة "حوار من حرف واحد" لسمير البحيري، ثم قصيدة "العدودة" لبهجت الدقميري، وقصيدة "لسه فيه الروح" لوائل ساليم، أعقبها قصيدة "أيوه بخاف" لهناء أمين، وقصيدة "روح" لممدوح بدر، وقصيدة "حوار" لسمير سلامة، ثم قراءة لقصة "تحت الأرض" لإبراهيم السمري، وختاما قصة "ولا يزال يضحك" لفارس رمضان، بينما أقام نادي الأدب بقصر ثقافة القناطر الخيرية أمسية شعرية أدارها الشاعر عواد مهنى، بحضور الشعراء إيهاب الجندي، ومحمد أشرف، وخالد محمد، ومحمود سعيد، والكاتب الصحفي محمد الحلواني.

ونظم قصر ثقافة الطفل ببنها، يوم ثقافي فني للأطفال، تضمن محاضرة مبسطة حول أهمية النظافة الشخصية للوقاية من الأمراض وكذلك للحد من إنتشار فيروس كرونا، كما استأنف فاعليات ورشة تعليم الرسم "الظل والنور" للمدربة يسرا نبيل، بجانب بث صفحة الفرع الرسمية لمقطوعة موسيقية من عزف فرقة الآلات النحاسية بقصر ثقافة بنها، وحكي لقصة أعدها قسم المكتبات بالفرع بعنوان "أحلام الكسول" تأليف شوقي علي هيكل، بصوت هبة عبدالرؤوف.