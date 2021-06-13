بيرجنت النساج.. عرض مسرحى لفرقة المنيا القومية على مسرح المحافظة

افتتحت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة المنيا العرض المسرحى "بيرجنت النساج"، لفرقة المنيا القومية المسرحية.

العرض أشعار أشرف عتريس، ألحان أسامة طه، ديكور وأزياء الدكتورة سهير أبو العيون، الأداء الحركى تدريب الفنان يحيى عبد العليم، دراماتورج أحمد الدسوقى، توزيع موسيقى أمجد صمويل، مكياج ماجد صفوت، مساعد مخرج عصام أسامة، محمد ربيع، زياد محمد، محمود محمد، إخراج محمد حسن، على مسرح ديوان عام محافظة المنيا، ويستمر حتى ٢٠ يونيو الجارى.

يقام العرض فى الساعة السابعة والنصف مساء، وتدور أحداثه عن الشاب بيرجنت الحالم الذي يعيش في الخيال والأحلام أكثر من الواقع ، بل إنه جعل الحلم منفذا يحقق فيه كل ما يتمناه ولا يستطيع تحقيقه في الواقع.

العرض بطولة نخبة من الفنانين هم: مجدي أبو زيد، عماد عبد الوهاب، عماد محمد، محمد سمير، عثمان محمد، ياسر فاروق، عماد الدين عيد، عمرو ياسر، مينا ميمى، حماد محمد، ياسر محمد، محمد ناجي، عشري، ليلى محمد، سيد حسنى، مها علاء نور الدين، هالة محسن، إنجي عبد الرحمن، مريم يعقوب، بسمة خالد، حسام الدين مصطفى، أحمد عزت، محمد ناجى، منتصر فراج، هويدا فتحى، سمير محمد، منى محسن، قام بدور رجال المصنع أحمد خالد، يوسف حامد، يوسف ناصر، قدم دور الأشباح والجن والشجر والموج عاصم على، محمد أحمد، محمد رجب، شادى طارق، أحمد محمد، محمود محمد، عبد الرحمن شعبان ، إيهاب طه، زياد مؤمن، طه عيسى.