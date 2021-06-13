مميش: فشل المشروع الإسرائيلي المنافس لقناة السويس

نفى الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس، وجود تأثير لمشروع القاة الذي كانت تنوي إسرائيل إقامته، على قناة السويس.

وأضاف مميش، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة "MBC مصر"، أن المسافة التي كانت مقترحة لعمل قناة إسرائيلية بديلة لقناة السويس 522 كليو متر، مؤكداً أن وزارة المالية الإسرائيلة رفضت الفكرة تماماً.

وتابع: "تقدمت وزارة المالية الإسرائيلة بمقترح لعمل محطة حاويات بإيلات ونقله من إيلات بالسكة لحيفا وأشدود، المشروع كان بحاجة إلى 19 ألف عربة سكة حديد لتوصيل مركب واحدة، وهنا تاكد ارتفاع التكلفة وعليه تم إلغاء الموضوع.

