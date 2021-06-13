أحمد سامي: أتمنى ضم نجم الأهلي لصفوف سموحة

كشف أحمد سامي، المدير الفني لسموحة، عن رغبته في استعادة ناصر ماهر لاعب النادي الأهلي، مجددا في بداية الموسم المقبل.

وقال سامي في تصريحات لبرنامج "جمهور الثالثة": "بالتأكيد نرغب في عودة ناصر ماهر إلى سموحة، فهو حقق نجاحا مع الفريق السكندري، خلال فترتي تواجده في النادي منذ 3 مواسم، وفي الموسم الماضي".



وأضاف: "ناصر من اللاعبين المتميزين في الدوري المصري، وفي حالة حصوله على فرصة المشاركة مع فريق الأهلي، سوف يكون له مكان في المنتخب الأول".



وكان الأهلي قد استعاد ناصر ماهر منذ بداية الموسم الحالي، عقب انتهاء إعارته مع الموج الأزرق.



كما تمنى سامي استمرار أحمد عبد القادر المعار من الأهلي، لمدة موسم آخر مع سموحة، مؤكدا أنه سوف يشكل ثنائيا متميزا في حالة عودة ماهر.