رئيس اتحاد الأثقال: قدمنا تظلما لـ الأوليمبية الدولية لمشاركة محمد إيهاب في طوكيو

قال محمود محجوب، رئيس اتحاد رفع الأثقال، إن الاتحاد كان عليه عقوبة الإيقاف لمدة عامين بداية من 2016 بسبب بعض العينات الإيجابية للمنشطات وصدرت العقوبة في 2019 بعد ثلاث سنوات.

وأضاف محجوب، خلال مداخلة هاتفية في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON": "محمد إيهاب شارك محمد بشكل طبيعي في المباريات التأهيلية لأولمبياد طوكيو، لكن الإيقاف حرمه من تكملة العدد المطلوب من المشاركات".

وتابع محجوب: “كان من المفترض أن يشارك في 6 بطولات لضمان التأهل ولكن بعد أحداث كورونا تم تقليصهم إلي 4 بطولات وتمكن من المشاركة بهم وتحقيق الصعود للأولمبياد”.

وأوضح محجوب أن "محمد كان تحت المتابعة خلال الفترة الماضية وأجل الكشف على المنشطات خلال الفترة الأخيرة، تحليلات دولية ومحلية ولكن كان لابد أن يكون الإيقاف شخصي وليس للاتحاد".

وأردف: "قدمنا تظلم للجنة الأوليمبية الدولية من أجل السماح للاعب بالمشاركة ولم يتم الرد نهائيا وصدر أمس أسماء اللاعبين المشاركين في البطولة".