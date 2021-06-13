الأوقاف عن ضوابط السعودية للحج هذا العام: الحفاظ على الأنفس من أهم المقاصد الشرعية

قال الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف، إننا نسأل الله العلي العظيم، أن يُعجل بإزالة الجائحة عن العالم بأكمله، وخلال أيام الحج القادمة يكون تم الإفراج عن دول العالم كلها من كورونا، مناشداً المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي.

وأضاف " جمعة " في مداخلة هاتفية مع برنامج " الحكاية " المُذاع على فضائية " إم بي سي مصر " ، أن يجب تلقي اللقاح، لأن علمياً الدول التي تلقت كميات كبيرة من اللقاح، بدأت تنفتح الحياة فيها نسبياً.

وعلق وزير الأوقاف، حول تقليل الحجاج في السعودية ، قائلاً : " الموضوع ليس له علاقة بالسياسة نهائياً، وإنما هو ديني بحت، وأن السعودية ليست من مصلحتها اقتصادياً تقليل عدد الحجاج " ، مضيفاً أن الحفاظ على الأنفس هو من أهم المقاصد الشرعية .

وتابع " جمعة " ، أن اتخاذ هذا القرار هو من الضرورة والمصلحة الجماعية ، والحفاظ على الأنفس التي هي من أهم المقاصد الشرعية ، مشيراً إلى أن الرأي الشرعي يُبنى على الرأي العلمي.

وأشار إلى أن الضوابط الجديدة للحج ، التي تنص على حصر التسجيل على المقيمين والمواطنين بإجمالي 60 ألف حاج ، ولا يعانون من أمراض مزمنة ، وحاصلين على لقاحات كورونا .