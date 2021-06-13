المقاصة يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لعودة باسم مرسي

كشف بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر للمقاصة عن وجود اتصالات من الزمالك خلال الفترة الماضية، وذلك من أجل التعاقد مع باسم مرسي مهاجم الفريق في الموسم المقبل.

وقال سليم في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة: "بالفعل هناك اتصالات منذ فترة من نادي الزمالك بشأن صفقة تبادلية، حيث أبدوا رغبتهم في التعاقد مع باسم مرسي، مقابل عودة مروان حمدي للمقاصة".

وأضاف: "ملف التعاقدات مكلف به عصام سراج، حيث إن هناك عدة عروض لأكثر من لاعب بالفريق خلال الفترة الماضية، ويتم دراستها عن طريقه".

يذكر أن نادي الزمالك قد تعاقد مع مروان حمدي من مصر للمقاصة في فترة الانتقالات الشتوية بيناير الماضي، لتعويض رحيل مصطفى محمد معارا إلى جالطة سراي التركي.

ولم يقدم مروان الإضافة المنتظرة منه ليكثر الحديث عن إمكانية عودته للمقاصة.

في الوقت ذاته ظهر باسم مرسي، الذي تألق من قبل بقميص الزمالك، ضمن قائمة المرشحين للقدوم إلى الفريق الأبيض.