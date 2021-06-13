مرشح لرئاسة إيران: مستعد للقاء خادم الحرمين وبن سلمان وبايدن حال فوزي

أعلن المرشح لانتخابات الرئاسة الإيرانية، محسن مهر علي زادة، السبت، استعداده للقاء العاهل السعودي وولي عهده الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي جو بايدن في حال فوزه برئاسة إيران.

وفي لقاء مع "روسيا اليوم"، قال المرشح الإصلاحي، محسن مهر علي زادة إنه مستعد للقاء الرئيس الأميركي جو بايدن والملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان، بحال فوزه بالانتخابات.

وأضاف: "ليس لدينا أي مشكلة في أي لقاء أو أي مباحثات مع أي دولة، باستثناء إسرائيل الغاصبة لفلسطين وراعية إرهاب الدولة، نحن دولة مسلمة مستقلة، لا نضع قيوداً على ذلك، وفي حال رأى النظام مصلحة في ذلك، فأنا مستعد للقاء السيد بايدن بكل تأكيد".

وواصل:"لكن من الطبيعي أن تحقق الولايات المتحدة شروط ذلك، وأن يتضح لإيران أنها ستكف عن سياساتها الشيطانية ضدنا".

وأكد محسن مهر علي زادة، أنه سيواصل المباحثات الجارية مع السعودية بوساطة عراقية في حال فوزه بالرئاسة مشدداً على ضرورة احترام مصالح البلدين في المنطقة.