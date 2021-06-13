هازارد: أستعيد ثقتي تدريجيا.. وأهدي الفوز على روسيا لـ إريكسن

أعرب إيدين هازارد نجم وقائد المنتخب البلجيكي، عن سعادته بالمشاركة كبديل في الانتصار بثلاثية نظيفة على روسيا، في مستهل مشوار الشياطين في بطولة كأس الأمم الأوروبية.

وقال هازارد، خلال تصريحاته لقناة "RTBF" البلجيكية، عقب المباراة: "لعبت 20 دقيقة، وهو أمر جيد، رغم أنني كنت أتمنى أن ألعب أكثر من ذلك بقليل".

وأضاف: "كنت أشعر أنني بحالة جيدة في التدريبات، واليوم خلال المباراة كان لدي مشاعر طيبة، وسأقوم بسلسلة من الدورات التدريبية والمباريات، وسأستعيد ثقتي تدريجيا".

وتابع هازارد: "أحتاج إلى وقت للعب لأستعيد الوتير، وسنرى كيف سيعتمد علي المدرب، الذي أحظى بثقته، واليوم كانت المباراة الأولى فقط، وسنحاول مواصلة السير في هذا الطريق".

واختتم النجم البلجيكي: "لم نكن في حالة جيدة حين علمنا بخبر إصابة إريكسن، ولحسن الحظ خلال تواجدنا في الحافلة في الطريق للملعب، علمنا أنه استعاد وعيه، ونهدي له هذا الفوز".