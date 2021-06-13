عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مدققو البيانات السبب

نائب رئيس فيسبوك يعترف: الشركة متحيزة سياسيا

نائب رئيس فيسبوك
نائب رئيس فيسبوك يعترف: الشركة متحيزة سياسيا

اعترف نائب رئيس شركة Facebook فيسبوك، نيك كليج، بأن مدققي الحقائق في الشركة قد يكونوا متحيزين ويتبعون أجنداتهم السياسية الخاصة، وأنهم ليسوا بالضرورة موضوعيين. 

وبحسب وثيقة خاصة حصلت عليها صحيفة ديلي ميل البريطانية فإن نيك كليج، نائب رئيس فيسبوك الحالي، ونائب رئيس وزراء المملكة المتحدة السابق قد صرح لمسئولي الاتحاد الأوروبي في شهرنوفمبر العام الماضي بأن مدققي الحقائق في الشركة متحيزين سياسيا. 
   

زوكربيرج: فيسبوك لن تفرض ضرائب على منشئي المحتوى حتى عام 2023

بسبب ترامب.. فيسبوك تصدر قواعد جديدة لصفحات السياسيين والشخصيات العامة


وأضاف أن مدققي الحقائق في فيسبوك المسئولين عن مراجعة الأخبار المزيفة والمعلومات المضللة قد ساعدوا في تأرجح الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2016 لصالح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.  

وتُظهر الوثيقة أن كليج ونائب رئيس المفوضية الأوروبية فيرا جوروفا، ناقشا كيفية مواجهة فيسبوك للمعلومات المضللة قبل أسبوعين من بدء الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 والتي فاز فيها الرئيس الأمريكي، جو بايدن. 

وقالت فيسبوك أمس "إن كليج لم يقترح أبدًا أن هناك تحيزًا في برنامجنا للتحقق من الحقائق،  لقد وصف أن إحدى فوائد وجود مجموعة من الشركاء المستقلين للتحقق من الحقائق هي تنوع التخصصات في مختلف البلدان ومجالات القضايا التي يقدمونها وبالتالي تعدد أرائهم السياسية". 

ومؤخرا، كتب مهندس برمجيات يعمل ضمن موظفى شركة فيسبوك في مصر ملاحظة مفتوحة إلى زملائه مع تحذير قال فيها: "فيسبوك تفقد الثقة بين المستخدمين العرب والمسلمين".

وأشار المهندس في ملاحظته التي تفاعل معها زملاؤه الآخرون يعملون أيضا بفيسبوك، إلى أن أنظمة الشركة كانت متحيزة ضد المحتوى العربي، وبالمثل قال موظف آخر إنه تلقى إشعارا تحذيريا على منصة إنستجرام المملوكة لشركة فيسبوك، عند تسجيل الإعجاب بمشاركات حول الفلسطينيين يقول أن "المحتوى الحساس".

واعتذرت شركة فيسبوك لجميع مستخدميها فى فلسطين والعالم العربي عن ما حدث بشأن منع المشاركات بخصوص مناصرة القضية الفلسطينية، وكذلك ما حدث من حذف لصور المسجد الأقصى عبر تطبيقها Instagram إنستجرام.

ونشرت فيسبوك فى بيان لها، إن ماحدث كان خطأ تقنيا متعلقا بـ"خوارزميات مراجعة المحتوى" على الموقع، وأن ما حدث من حظر لبعض القصص اليومية والمنشورات وكذلك الصور وصور المسجد الأقصى كانت عبارة عن خطأ تقني وفني، وأنها ستعمل على إصلاحه.

فيسبوك نيك كليج مدققو حقائق فيسبوك تحيز سياسي فيسبوك متحيزة سياسيا

موضوعات متعلقة

هاكرز يسرقون بيانات أكثر من 20 مليون حساب على فيسبوك وآبل.. ابحث عن حسابك بينهم

فيسبوك تستعد لإصدار ساعة ذكية مدمجة بنظارات الواقع المعزز

فيسبوك ماسنجر من أكثر التطبيقات جمعا لبياناتك واختراقا لخصوصيتك

بسبب Marketplace.. فيسبوك تواجه قضية مكافحة احتكار جديدة

ترشيحاتنا

بسبب كورونا.. سكان لندن يرشقون ضباط الشرطة بالزجاجات.. فيديو

للمرة الثانية .. تغريم رئيس البرازيل بسبب عدم ارتداء الكمامة

مهاب مميش: الاهتمام بالبحار مش واخد حقه في مصر

نائب رئيس فيسبوك يعترف: الشركة متحيزة سياسيا

اقتصاد السعودية| منطقة عسير تبحث التعاون مع "أرامكو" لخدمة المنطقة

نيسان تكشف موعد انطلاق نسختها القوية "Z" .. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير المالية يُحذر: لن نستطيع توفير الرواتب والمعاشات حال استمر هذا الإجراء

لا طولنا بلح الدوري ولا عنب الدولي ..شوبير يفتح النار على "البدري"

غطوا عليه.. طبيب منتخب مصر يكشف مفاجأة في نجاة إريكسن من الموت

الهلفوت ..رسالة غامضة من شوبير عقب حلقته مع إكرامي

فيديو.. مرتضى منصور يزف بشرى عن فرجاني ساسي وعودته لرئاسة الزمالك

بالقانون ..إعفاء المستأجر من دفع أجرة العقار وتوابعها في هذه الحالة

هزة أرضية تضرب جنوب الجيزة.. تفاصيل

فعل فاضح مع طفل .. فيديو داخل قطار يثير غضبا عارما على السوشيال ميديا ومطالبات بضبط الفاعل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأسد الملك .. وفاة ««سكار فيس» أشهر أسود الأرض|صور

الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم مشروعاً تدريبياً لإدارة الأزمات والكوارث بمطروح.. صور

في سلة الألعاب.. أطفال يعثرون على أفعى ضخمة بين الدمى|صور

صالحة للأكل.. شاهد كمامة مصنوعة من الخبز لمنع تفشي كورونا|صور

فيديو

لحظات تحبس الأنفاس.. سقوط مفاجئ لـ إريكسن خلال مباراة الدنمارك وفنلندا "فيديوجراف"

فيديو جراف.. محمد حسان ومحمد حسين يعقوب مطلوبان أمام "أمن الدولة"

فيديو جراف..قُبلة جنا عمرو دياب لـ شاب تشعل غضب رواد السوشيال ميديا

لحظات رومانسية.. لقطات لا تنسى في زفاف محمد فراج وبسنت شوقي

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: عفوًا هذا زمن فتيات الذهب بالأهلى

ريهام أحمد عبدالرحمن تكتب: أسباب النكد في الحياة الزوجية

د.فتحي حسين يكتب: الكتاب الإلكتروني بديلاً للجامعي!

عثمان المقدم يكتب: ثقافة مجتمع

ياسر عبيدو يكتب: أهل السماح.. ملاح

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. السند والأمان والحماية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ التقديرات الأمريكية

إيمان الدربي

المال والعرض

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

د.سالم الكتبي

بايدن و«التعددية» القطبية

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

اﻟﻤﺰﻳﺪ