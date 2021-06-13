مهاب مميش: الاهتمام بالبحار مش واخد حقه في مصر

قال الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس، إن مصر بها ثروة بحرية كبيرة، حيث يوجد 3 آلاف كيلو سواحل، بالإضافة إلى الثروة السمكية، وغاز البحر المتوسط، والمدن الساحلية.

وأضاف مميش خلال لقائه مع برنامج "الحكاية" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه يجب الاستفادة من كل هذه الثروات، ويجب أن يكون هناك هدف، لافتا إلى أن دولة النرويج تستغل البحار بطريقة صحيحة وسليمة.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس، أن حقول الغاز والبترول والثروة السمكية في النرويج، تعتبر أساس الاقتصاد.

وأكد مميش، أنه رغم وجود 3 آلاف كيلو سواحل في مصر، إلا أن الاهتمام بالبحار لم يأخذ حقه بالقدر الكافي، على مستوى الجمهورية، مضيفا: "لازم نتعامل مع البحر كأنه ثروة عظيمة لمصر خلال الفترة القادمة".

وأشار إلى أن أسطول النقل البحري في مصر غير مكتمل، وتعرض للإهمال فترة كبيرة، ولكن الآن يتم إعادة بنائه.

وأوضح أنه إذا امتلكت الدولة أسطول نقل بحري، فإنها تستطيع نقل منتجاتها عن طريق هذا الأسطول، مشيراً إلى أن الخط الواصل بين مصر وأفريقيا تقطعه مركب واحدة فقط، هذا لا يصح لأن أفريقيا هي الامتداد الطبيعي لمصر، ويجب غزو أفريقيا بالمنتجات المصرية، بإعتبار افريقيا سوق مصر، لذلك يجب أن يكون هناك ربط بحري.