حمل هذا التحديث فورا.. مايكروسوفت تحذر مئات الملايين من مستخدمي ويندوز 10

حذرت شركة مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات مستخدمو Windows 10 ويندوز 10 البالغ عددهم مليار مستخدم بسبب عدد كبير من الثغرات الخطيرة لنظام التشغيل وحثت المستخدمين على القيام بالتحديث فورا.



وبحسب مجلة فوربس الأمريكية فإن مايكروسوفت قامت بإصدار "Patch Tuesday" لنظام التشغيل ويندوز 10 لشهر يونيو للكشف عن الثغرات الأمنية الخطيرة والي يستخدمها الهاكرز لاختراق أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز 10 في الهجمات المستهدفة.



وحذر الباحث الأمني كيفن برين ، مدير أبحاث الأمن السيبراني في شركة Immersive Labs ، من الثغرات تشكل تهديدا بشكل خاص مما يسمح للهاكرز ليس فقط بالوصول إلى النظام ولكن من المحتمل أن يتم تصعيد الهجمات إلى شبكات كاملة.

وإذا كنت تحظر تحديثات ويندوز 10 فسيكون عليك التوقف عن القيام بذلك، ويجب أن تنتقل إلى قائمة ابدء ثم الإعدادات ثم التحديث والأمان وفي نافذة Windows Update ، انظر لمعرفة ما إذا كان قد تم تنزيل التحديث بالفعل، و إذا لم يكن كذلك ، فانقر فوق التحقق من وجود تحديثات.

وكانت أعلنت مايكروسوفت أنها ستجري أكبر تغيير على ويندوز10 خلال الأيام القليلة القادمة، حيث سيكون التغيير الأكبر و الأكثر ابتكارًا وتجديدًا لإنشاء التطبيقات وتوزيعها، ومن المقرر أن يتم الإعلان عنه في 24 يونيو القادم.

