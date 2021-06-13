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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

يظهر للمرة الأولى.. تسريب فيديو ترويجي لجهاز iPad Pro من آبل

تسريب فيديو ترويجي
تسريب فيديو ترويجي لجهاز iPad Pro من آبل

كشفت تسريبات إعلان ترويجي يظهر لأول مرة لجهاز آيباد iPad Pro الذي أعلنت عنه رسميا شركة آبل الأمريكية فى حدث Spring Loaded فى 20 أبريل الماضى ، والذى يأتي بالمعالج الأقوى Apple M1 .  

 

ويُظهر الفيديو الكثير من المواقف المزعجة التي يختبرها المستخدمون مع الكابلات وأيام العمل مع أجهز اللاب توب، بينما المستخدمون الآخرون الذين سيمتلكون iPad Pro سيتمتعون بعدد كبير من ميزات المرونة والسرعة .

 

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وبحسب موقع 9to5Mac فإنه قد  تم العثور على الإعلان بواسطة مستخدم لموقع تويتر أمس  حيث تم تم تحميله في 3 يونيو ، قبل إعلان مؤتمر مطوري آبل  WWDC21 الذ تم فيه الإعلان عن نظام التشغيل iPadOS 15. 


ولا يزال سبب عدم طرح شركة آبل لهذا الإعلان بشكل رسمي غير واضح ، حيث يظهر الإعلان تحت اسم The Little Mermaid أو حورية البحر الصغيرة ، كما يتوقع البعض أن آبل ستصدره رسميا خلال الأيام القادمة.  


وجاء جهاز آيباد  iPad Pro الجديد من آبل بشاشة بقياس 12.9 بوصة، من نوع Liquid Retina XDR، إلى جانب ذلك يحصل جهاز آبل اللوحي على دعم لمنفذ Thunderbolt، تبلغ سرعة نقله القصوى 40 جيجابت في الثانية ويسمح لك بتوصيل الشاشات الخارجية بدقة تصل إلى 6 كيلو بالإضافة إلى وحدة تخزين خارجية فائقة السرعة.


وزودت آبل جهاز iPad Pro بقياس 12.9 بوصة، بشاشة من نوع mini-LED ، بينما يجلب طراز 11 بوصة شاشة LCD عادية، يطلق عليها اسم Liquid Retina XDR، والتي تقدم أداءا عاليا للشاشة الأمامية على غرار شاشة سطح المكتب Pro Display XDR. 
 

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