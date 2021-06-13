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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يورو 2020 .. مدرب روسيا: عانينا أمام بلجيكا.. وسنخرج من هذا الموقف

صدى البلد

قال ستانيسلاس تشيرتشيسوف مدرب روسيا إن منتخب بلاده يتطلع إلى التفكير في المباريات المقبلة ببطولة أوروبا 2020 لكرة القدم بعد الخسارة 3- 0 أمام بلجيكا يوم السبت والظهور بشكل متواضع على أرضه.

وتحاول روسيا مخالفة التوقعات واجتياز المجموعة الثانية في ظل وجود الحارس قليل الخبرة أنطون شونين والافتقار للبدائل في التشكيلة بشكل يجعلها تعاني أمام منافس قوي.

وقال تشيرتشيسوف للصحفيين "نحن لا نزال في البطولة. لقد اخترنا طريقتنا وعملت بشكل جزئي لكنها واجهت صعوبات بعد ذلك. سجلت بلجيكا هدفا وبعد ذلك كان من الصعب استعادة الكرة من المنافس".

وأكد تشيرتشيسوف تأثر لاعبي روسيا بهدف لوكاكو المبكر، وقال إن الفريق عانى لاستعادة تماسكه.

وأضاف "كنا نرغب في الظهور بشكل أفضل سواء فيما يتعلق بالنتيجة أو بالأداء".

ورغم أن بلجيكا افتقدت صانع اللعب المؤثر كيفن دي بروين بسبب الإصابة، كان خط الهجوم خطيرا أمام روسيا في مباراة أظهرت بوضوح الفارق الضخم بين المنتخبين.

وساد الارتباك في دفاع روسيا، الذي انهار تحت الضغط، وسجل توماس مونييه ولوكاكو الهدفين الثاني والثالث للمنتخب صاحب المركز الأول في تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا).

وقال تشيرتشيسوف إن روسيا تحتاج إلى إعادة تنظيم صفوفها قبل اللعب يوم الأربعاء مع فنلندا، الذي تأهلت في مفاجأة إلى البطولة وفازت 1- 0 على الدنمارك في ظهورها الأول ببطولة كبرى.

وأضاف تشيرتشيسوف "سنخرج من هذا الموقف. لقد وضعنا أنفسنا فيه، لذا يجب الآن أن نجد أسلوبا للخروج منه".
 

يورو 2020 بلجيكا المجموعة الثانية دي بروين لوكاكو مدرب روسيا روسيا

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