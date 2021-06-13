أيهما أفضل؟.. بوتين يكشف عن رأيه الصادم في ترامب وبايدن

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة في أدنى مستوياتها خلال الفترة الحالية.

ونقلت قناة "إن بي سي" الأمريكية، عن بوتين، إن العلاقات مع الولايات المتحدة في مأزق منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه، حيث قارن الرئيس الجديد بالرئيس السابق دونالد ترامب.

مع وجود بايدن الآن في أوروبا في زيارة تستغرق ثمانية أيام لمناقشة العلاقات مع القادة الدوليين، تتجه كل الأنظار إلى كيفية تعامل الرئيس الأمريكي مع مخاوفه الأخيرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وصف بايدن بوتين مؤخرًا بأنه "قاتل" في معرض تعليقه على قضية تسميم زعيم المعارضة الروسي أليكسي نافلني في مارس.

وفي المقابلة مع القناة الأمريكية، تحدث بوتين بصراحة عن آرائه عن آخر رئيسين، واصفًا الملياردير ترامب بأنه "فرد استثنائي وموهوب" وهو 'مختلف جذريًا' عن خليفته "رجل المهنة- المخضرم" بايدن.

وقال بوتين:"ترامب فرد ملون، قد تحبه أو لا، لكنه لم يأت من المؤسسة الأمريكية، ولم يكن جزءًا من السياسة الكبيرة من قبل، والبعض يعجبهم ، والبعض لا يعجبهم ذلك، ولكن هذه حقيقة. لقد أمضى (بايدن) سن الرشد تقريبًا في السياسة ... هذا نوع مختلف من الأشخاص، وآمل أن نعم، هناك بعض المزايا ، وبعض العيوب ، ولكن لن تكون هناك أي حركات قائمة على الاندفاع نيابة عن الرئيس الأمريكي الحالي".

تمنى ترامب بسخرية لبايدن التوفيق في لقائه المقبل مع بوتين في بيان بالبريد الإلكتروني صدر يوم السبت.