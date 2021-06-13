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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| محمد كريم: بكيت عندما وجدت اسمي مع نيكولاس كيدج على الأفيش .. دنيا عبد العزيز تستعيد ذكرياتها مع والدتها الراحلة

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددًا من الأخبار المحلية والعالمية الخاصة بالمشاهير، نستعرضها على النحو الآتي:

حمد وفيق: أحداث مسلسل ولاد ناس حدثت معى في الحقيقة
قال الفنان أحمد وفيق إنه جسد شخصية يحيى بمسلسل ولاد الناس، وبدأ قراءة السيناريو فوجده  قريبا من شخصية والده  في صفاته لذلك استعان به في تجسيد الشخصية.

بمثل إني عايشة.. دنيا عبد العزيز تستعيد ذكرياتها مع والدتها الراحلة

استعادت الفنانة دنيا عبدالعزيز، ذكرياتها مع والدتها الراحلة، بعد مرور 14 شهرًا على وفاتها.

 

مخرج ولاد ناس: العمل يدق ناقوس الخطر في قضية تربية الأبناء

قال المخرج هانى كمال إنه بدأت حياته كمساعد مخرج في فيلم إسكندرية نيويورك وقدم عددا من البرامج التليفزيونية ثم تفرغ للكتابة والإخراج.

محمد كريم: بكيت عندما وجدت اسمي مع نيكولاس كيدج على الأفيش

قال الفنان محمد كريم إن أول مشهد له مع نيكولاس كيدج في فيلم A score to settle كان مشهدا مهما في بداية الفيلم، مؤكدا أنه شجعه وقال له "أحسنت"، وهذا كان حافزا له بشكل كبير وتخطى به مرحلة الخوف.

سامية الطرابلسي: شخصيتي بـ «الاختيار ٢» أحلى حاجة حصلتلي .. فيديو

تحدثت الفنانة سامية طرابلسي عن كواليس مشاركتها في مسلسل الاختيار ٢ ، وذلك خلال حضورها ضيفة بموقع صدى البلد.

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