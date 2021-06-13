إطلالة جريئة لـ هنا شيحة بحفل توزيع جوائز ريادة الأعمال

شاركت الفنانة هنا شيحة جمهورها صورة جديدة لها من حفل توزيع جوائز ريادة الأعمال في مصر، بإطلالة جريئة ومميزة.



وظهرت هنا شيحة وهي ترتدي فستانا قصيرا باللون الفضي مموه بخطوط سوداء، بقصة كتف وكتف، كما نسقت مع الفستان حقيبة باللون الفضي، وانتعلت حذاء عالي مفتوح باللون الأسود.



وكتبت هنا شيحة علي الصورة "كن سعيدا .. إنه اختيار من حفل ختام المنطقة الاقتصادية الأوروبية"

يذكر أن آخر مشاركات هنا شيحة الدرامية، مسلسل "شاهد عيان"، وقدمت خلاله دور “ندى”، زوجة، تحمل عبئًا من الماضي، ويتعرض زوجها لمفاجأة عائلية تقلب حياته، وتؤدي به إلى دائرة من الشكوك في كل من حوله.