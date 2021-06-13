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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رصف الشوارع بـ الانترلوك.. ميت علوان بـ كفر الشيخ يرتدي ثوب التطوير.. فيديو وصور

جانب من رصف الشوارع
جانب من رصف الشوارع

يشهد حي ميت علوان بمدينة كفر الشيخ، تطويرًا ملموسًا غير مسبوق، بعد سنوات طويلة من معاناة أهالي وأبناء المنطقة من سوء الخدمات وتجاهل المسئولين لتطوير الحي، إلا أن الحي دخل دائرة الضوء وأصبح الآن في بؤرة الاهتمام الحكومي، حتى يعيش قاطنوه "حياة كريمة" تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنسبة لتطوير المناطق الشعبية غير المخططة.

وعبر أبناء حي ميت علوان، أحد أعرق الأحياء الشعبية بمدينة كفر الشيخ، عن سعادتهم وفرحتهم برصف شوارع الحي الضيقة ببلاط "الانترلوك" نظرًا لصعوبة رصف الشوارع بالأسفلت، مما سيساهم في إنهاء معاناة أهالي الحي خاصة في فصل الشتاء من صعوبة التنقل  والحركة بسبب سوء حالة الطرق غير الممهدة والتي كانت بجاحة ماسة إلى رصفها.

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قال علاء حمدي مرزوق، من أبناء الحي لـ«صدى البلد»: “نحن نشهد حاليًا في حي ميت علوان تطويرًا جادًا في المنطقة منذ دخول الغاز الطبيعي، وإحلال وتجديد شبكات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، وكالمعتاد كنا متعودين على أي تطوير يحصل في المنطقة كان لا يتبعه أي رصف للمكان عقب الانتهاء.. أما الآن تم عمل شيء جديد وهو رصف الشوارع بالانترلوك لضيق الشوارع”.


وأضاف: “نتمنى من المسئولين الاستمرار في أعمال التطوير والتجميل لحي ميت علوان لأننا نشهد طفرة غير مسبوقة”، موجهًا الشكر للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجميع المسئولين التنفيذيين والقائمين على أعمال التطوير، وأيضًا اللواء شعبان مبروك، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ.

ووجه أهالي حي ميت علوان الشكر والتقدير لجميع القائمين على أعمال تجديد المرافق وتطوير الحي تطويرًا شاملاً، مطالبين باستمرار أعمال التطوير وفقًا للمواصفات الفنية والهندسية المقررة، معبرين عن فرحتهم الغامرة وسعادتهم بالاهتمام الحكومي لهم بعد سنوات من الإهمال وخاصة بعد أن تم جميع رصف شوارع الحي الضيقة ببلاط الانترلوك.

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