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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تظاهرات احتفالية في القدس بليلة سقوط نتنياهو .. فيديو

صدى البلد

تظاهر مئات المستوطنين في القدس "للمرة الأخيرة" للاحتفال بفوزهم، قبل التصويت الحاسم في الكنيست، والذي تكاد نتيجته أن تكون مضمونة بعزل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من السلطة.

وتظاهر نحو 2000 مستوطن في أنحاء القدس خارج مقر رئيس الوزراء يوم السبت في جولة انتصار في حملتهم ضد نتنياهو. على مدار العام الماضي، كانت الاحتجاجات في إسرائيل تحدث بشكل شبه أسبوعي، في بعض الأحيان في انتهاك لقيود فيروس كورونا على التجمعات الجماهيرية، وغالبًا ما تنتهي باعتقالات ومشاجرات مع الشرطة.

وقال أحد المتظاهرين لقناة "روسيا اليوم":"'بعد قضاء هذا العام من الدماء والعرق والدموع، الخروج في الشوارع، دون معرفة ما إذا كان هذا سيغير أي شيء ... يمكننا بالتأكيد السماح لأنفسنا بالاحتفال الآن. هكذا شعرنا، لقد قمنا بحماية إسرائيل من أن تصبح ديكتاتورية، ومن أن تصبح شيئاً لم نكن نريده، شيئاً مظلماً وخطيراً".

وقال موسي راز، عضو الكنيست عن حزب اليسار الاشتراكي الديموقراطي "ميرتس":"الاحتجاج هو السبب الرئيسي لانهيار حكومة نتنياهو، والآن سيكون لدينا حكومة جديدة غدًا، ونعم، الفرص هي 99 بالمائة".

بعد 12 عامًا في السلطة ، من المقرر أن يتم استبدال نتنياهو بحكومة ائتلاف "التغيير"، بقيادة المساعد السابق نفتالي بينيت والسياسي المعارض يائير لابيد، بدعم من حزب ديني عربي. وبينما لا يوجد يقين مطلق حتى الآن ، يشعر المتظاهرون أن النصر يكاد يكون "في جيبهم".

القدس نتنياهو الكنيسة الاحتلال الاسرائيلي إسرائيل

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