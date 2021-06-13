يكشف سرا خطيرا.. يوتيوبر يعثر على جسم غامض عبر Google earth.. صور

رصد مستخدم شهير يوتيوب "جسم معدني" غامض على شكل مثلث مغمورًا بالمياه قبالة ساحل جزيرة جليدية في أنتاركتيكا بواسطة خرائط Google Earth.

يعتقد مستخدم يوتيوب «جراهام» الذي يدير قناة Conspiracy Depot على تطبيق الفيديوهات الشهير، أنه اكتشف جسمًا مريبًا على شكل مثلث مغمور قبالة ساحل جزيرة جليدية في أنتاركتيكا خلال تصفحه Google earth.

في وصف الفيديو، يشرح: "يرقد في المياه بالقرب من جزيرتي هاموك قبالة سواحل القارة القطبية الجنوبية جسمًا معدنيًا كبيرًا مغمورًا جزئيًا بالمياه، يمكن رؤيته بوضوح من خلال خرائط "Google Earth.

يظهر في مقطع الفيديو المتداول مؤخرًا على تطبيق YouTube أن منظر المؤامرة جراهام يقوم بالتقريب على الجزيرة عبر Google Earth، ثم يشير إلى الكائن المعني ويحاول تقدير حجمه وشكله.

ويوضح: "لا أعتقد أن هذا أمر طبيعي.. لا يشبه التضاريس المحيطة"، ويدعي مستخدم YouTube أنه لا يوجد "خلاف على أن هذا الكائن يبدو معدنيًا" ولكن هذا يرجع إلى حد كبير إلى تقدير المشاهد.

كما أشار إلى "وجود قبة بارزة من أعلاه"، وكأنه يشير إلى أن الكائن مخلوق أو مركبة فضائية.

يستمر الفيديو في تحديد شكل جسم المثلث المشتبه به ويشرح كيف أن طوله يتراوح بين 55 و 60 قدمًا، يضيف جراهام: "ربما تكون من بقايا معركة الأجسام الطائرة المجهولة الأسطورية التي وقعت خلال عملية Highjump الشائنة".

عملية البحرية الأمريكية Highjump في القطب الجنوبي

كانت عملية Highjump مهمة حقيقية قادها برنامج تطوير البحرية الأمريكية في القطب الجنوبي في عام 1946 لإنشاء قاعدة بحثية.

هناك نظرية مؤامرة مفادها أن المهمة أسفرت عن خسائر كبيرة في الأرواح بعد معركة مع الأجسام الطائرة، فيما لم تؤكد البحرية الأمريكية صحة هذا الأمر أبدا.