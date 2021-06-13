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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انتظروا الجديد.. وصلة رقص لـ فيفي عبده على إنستجرام

فيفي عبده
فيفي عبده

نشرت الفنانة فيفي عبده، فيديو جديداً لها وهي ترقص علي أغنية "جمالا خلاني دوخ" للفنان السوري حازم الصدير،  عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

وظهرت فيفي عبده  بإطلالة جريئة وهي ترقص مرتدية فستاناً مكشوفاً نال إعجاب متابعيها، وعلقت "اسكوزمي حبيت الأغنية دى ورقصت عليها كيس بيج هج انتظروا الجديد".

يذكر أن آخر أعمال فيفي عبده الدرامية مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم. 

وكانت فيفي عبده، تعرضت مؤخراً لوعكة صحية نتيجة حقنة طبية خاطئة ونقلت على أثرها إلى المستشفى.

وأعلنت الفنانة فيفى عبده، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، عن شفائها التام، وعودتها للمنزل.

اعمال فيفي عبدة التواصل الاجتماعي اطلاله جريئه الفنانة فيفي عبده وصلة رقص مسلسل مملكة الغجر

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