إيران: لا علاقة بين انتخابات الرئاسة والمفاوضات مع أمريكا

أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي، أن مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيرانية لا صلة لها بالانتخابات الرئاسية في 18 يونيو الجاري، مستبعداً التوصل إلى اتفاق نهائي في المحادثات خلال الأسبوع الحالي.

وبحسب صحيفة "انتخاب"، قال عراقجي :"شخصيا لا أعتقد أننا سنكون قادرين على التوصل إلى نتيجة هذا الأسبوه. أظن أن ختام المفاوضات يجب أن ينقل مرة أخرى على الأقل إلى العواصم".

وشدد عراقجي أن إيران لن توافق على اتفاق مع الولايات المتحدة دون تحقيق مطالبها الأساسية.

وتابع:"يجب على الولايات المتحدة أن تتخذ الخطوة الأولى حتى تتمكن إيران من العودة إلى التزاماتها بعد التحقق".

وتخشي الدول المشاركة في مفاوضات فيينا -التي تسعى للتوفيق بين إيران والولايات المتحدة من أجل عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي والتزام إيران بكافة البنود - من أن تأتي الانتخابات بحكومة إيرانية متشددة قد تنهي التقدم المحرز في المفاوضات.