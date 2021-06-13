على المرجيحة .. شاهد |أحدث ظهور لـ إنجي المقدم

شاركت الفنانة إنجي المقدم متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي أنستجرام، بصورا جديدة من احدث اطلالة لها.



وظهرت إنجي المقدم في الصور علي "المرجيحة" بإطلالة انيقة، حيث ارتدت فستان قصير ذا أكمام مكشوفة و منقوش بالورد باللون الموف مما كشف عن قولمها الرشيق.



أما من الناحية الجمالية، اعتمدت إنجي المقدم على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها مما كشف عن جمالها.



يذكر ان اخر اعمال إنجي المقدم مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى، إياد نصار، الراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان وكوكبة من النجوم، وهو سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.



الاختيار 2 واحد من أهم مسلسلات رمضان 2021، ويدور العمل الفني حول بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن.