لحظات رعب.. سائحة تلتقط صورة لشبح امرأة على نافذة الفندق

ماذا ترى في النافذة؟ تساءلت سائحة في ولاية تكساس الأمريكية، زارت فندق ستانلي في إستس بارك الشهر الماضي في إجازة وزعمت أنها التقطت صورة غامضة، لا يمكنها تفسيرها، تبدو أنها لشبح.

تقول السائحة الأمريكية «كيم كيمبرلي» لشبكة CBS4: "قررت أن أقوم بإحدى الجولات في الفندق مع أصدقائي، يطلبون فيها لك أن تلتقط صوراً، لذا التقطت الكثير من الصور، حيث كنت التقط ما لا يقل عن صورتين إلى ثلاث صور متتالية لنفس الشيء."

لكن كيمبرلي شعرت بالذعر عندما التقطت صورة غريبة ظهر فيها شبح امرأة على نافذة الفندق، وفي الصورة التالية بعدها بدقيقة فقط لنفس المكان، كما أكدت أنها لم تر أي شيء على النافذة في الطابق الثالث أثناء الجولة.

قالت إنها التقطت أول صورة في الساعة 9:03 مساء يوم 27 مايو - وصورة أخرى بعد أقل من دقيقة، كما أن أصدقاءها كانوا يلتقطون الصور أيضًا ولم بروا أي شئ هناك، حتى لم يظهر هذا الشئ في صورهم.

قالت كيمبرلي أنها تعتقد أن هناك فتاة أو امرأة في الصورة، لكن "بعض الناس يقولون أنها الستائر، فهي متشابهة تمامًا في كل نافذة، وإذا كانت ستائر، فما هي المنطقة المظلمة التي تشبه الشعر ولون البشرة؟ لا يمكن أن يكون هذا ظلًا".

وقالت: "لو كانت عارضة أزياء، لكنت رأيتها أثناء التقاط الصورة - وكان يمكن للآخرين التقاطها على الكاميرا أيضًا".

"إلى جانب ذلك ... لقد التقطت صورة في الساعة 9:03 و 9:04 - وهي موجودة في واحدة وليس الأخرى."