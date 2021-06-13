أخبار الرياضة .. إصابة جديدة في الأهلي قبل مواجهة الترجي .. طبيب الدنمارك يروي تفاصيل انقاذ إريكسن .. وميدو: الزمالك لن يغلق بعد رحيل ساسي

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في الرياضة المصرية والعالمية.

مستشفى الأهلي .. إصابة جديدة تضرب المارد الأحمر قبل مواجهة الترجي

تعرض وليد سليمان نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للإصابة خلال مران الفريق على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب دوري أبطال أفريقيا.

محمد إيهاب: إبعادي عن أولمبياد طوكيو مؤامرة ضد مصر

أكد محمد إيهاب، بطل مصر في رفع الأثقال، أن إبعاده عن خوض أولمبياد طوكيو في شهر يوليو المقبل مؤامرة واضحة تعرضت لها مصر.

أحمد سامي: أتمنى ضم نجم الأهلي لصفوف سموحة

كشف أحمد سامي، المدير الفني لسموحة، عن رغبته في استعادة ناصر ماهر لاعب النادي الأهلي، مجددا في بداية الموسم المقبل.

المقاصة يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لعودة باسم مرسي

كشف بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر للمقاصة عن وجود اتصالات من الزمالك خلال الفترة الماضية، وذلك من أجل التعاقد مع باسم مرسي مهاجم الفريق في الموسم المقبل.

هازارد: أستعيد ثقتي تدريجيا.. وأهدي الفوز على روسيا لـ إريكسن

أعرب إيدين هازارد نجم وقائد المنتخب البلجيكي، عن سعادته بالمشاركة كبديل في الانتصار بثلاثية نظيفة على روسيا، في مستهل مشوار الشياطين في بطولة كأس الأمم الأوروبية.

نبضه توقف فجأة .. طبيب منتخب الدنمارك يروي كواليس إعادة إريكسن للحياة

كشف مارتن بويسن طبيب منتخب الدنمارك عن كواليس تدخل فريقه الطبي لإنقاذ حياة كريستيان إريكسن صانع العاب منتخب الدنمارك الذي أغمي عليه وسقط أرضا خلال مباراة فريقه ضد فنلندا في بطولة كأس أمم أوروبا.

حسن حمدي: الأهلي لا يحتاج إلى مجاملات الأهرام

انتقد حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق ارتفاع أسعار اللاعبين في الوقت الحالي بشكل لا يتناسب مع القيمة الفنية لهم.

مدرب جنوب أفريقيا : موسيماني صنع الفارق مع الأهلي

أكد ديفيد نوتواني، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا الأولمبي، أن المنتخب المصري يضم عناصر مميزة وقادرة على تحقيق إنجاز في منافسات دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو في الفترة بين 22 يوليو إلى 7 أغسطس المقبلين.

قضيت معه وقتا أكثر من عائلتي .. لوكاكو: بكيت بسبب كريستيان إريكسن

تحدث روميلو لوكاكو، مهاجم منتخب بلجيكا، عن شعوره بالفزع بعد معرفته بسقوط كريستيان إريكسن مغشيًا عليه في مباراة منتخب بلاده الدنمارك أمام فنلندا في اليورو .

كوبا أمريكا 2021.. بطولة الأزمات تنطلق بمواجهة متوترة بين البرازيل وفنزويلا

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق منافسات كوبا أمريكا 2021 في البرازيل، اليوم الأحد، في البلد الذي يعاني حتى الآن بشكل كبير آثار فيروس كورونا، وسط تأكيدات الخبراء باستعداد البلاد لموجة جديدة من الفيروس خلال الأيام المقبلة.

نسخة استثنائية لـ كوبا أمريكا 2021 وسط احتجاجات وجائحة كورونا

ساعات قليلة تفصنا عن انطلاق منافسات النسخة الاستثنائية من كوبا أمريكا 2021 ، والتي تقام في تحدي واضح لجائحة فيروس كورونا التي تضرب العالم للعام التالي علي التوالي في وباء لم يقدر احد علي التصدي له حتي الأن.

ميدو: الزمالك مش هيقفل بابه بعد ساسي .. والأهلي أكثر عدالة في أوضة اللبس

وجه أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق ، انتقادات حادة لمن يروج لفكرة انهيار الفريق الأبيض بعد رحيل التونسي فرجاني ساسي لاعب الوسط مع نهاية عقده بانتهاء الموسم.

أبو الدهب: المنتخب الأوليمبي لديه مجموعة مميزة من اللاعبين

قال محمود أبو الدهب لاعب النادي الأهلي السابق، إن المنتخب الوطني الأوليمبي بقيادة شوقي غريب لديه مجموعة مميزة من اللاعبين في مختلف المراكز.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 13 - 6 - 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد 13 - 6 - 2021 العديد مباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها انطلاق بطولة كوبا أمريكا 2021 بمواجهة فنزويلا والبرازيل المستضيفة بالإضافة إلى مباريات يورو 2020 ومباريات تصفيات أسيا.