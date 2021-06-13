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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أهم الأخبار.. إليسا بملامح مختلفة عبر إنستجرام.. وعلي جمعة: السحر موجود وأثره مثل الإنفلونزا

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نرصد أبرزها..

الصحة: تسجيل 711 حالة إيجابية جديدة


أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 433 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 200273  حتى اليوم.
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3 يوليو.. الحكم على عمرو أديب


حجزت محكمة جنح الشيخ زايد، نظر محاكمة الإعلامي عمرو أديب، في اتهامه بسب وقذف الفنان محمد رمضان، لجلسة 3 يوليو للحكم.

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لوكاكو: بكيت بسبب كريستيان إريكسن

تحدث روميلو لوكاكو، مهاجم منتخب بلجيكا، عن شعوره بالفزع بعد معرفته بسقوط كريستيان إريكسن مغشيًا عليه في مباراة منتخب بلاده الدنمارك أمام فنلندا في اليورو .

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إليسا بملامح مختلفة عبر إنستجرام 


نشرت الفنانة إليسا أحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور والفيديوهات "إنستجرام"، واتي ظهرت فيها بملامح مختلفة.

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وزير الخارجية: سنواجه أي ملء أحادي لسد النهضة بكل حزم


أجرى الإعلامي أحمد موسى حوارا مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد».
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علي جمعة: السحر موجود وأثره مثل الإنفلونزا العادية


قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن السحر موجود ولكن أثره مثل أثر الإنفلونزا العادية، لا يدوم ويذهب أقل ما يكون لأن كيد الشيطان ضعيف.

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تغريم رئيس البرازيل بسبب عدم ارتداء الكمامة


غرمت الحكومة البرازيلية رئيس البلاد، جائير بولسونارو بسبب عدم ارتداء الكمامة.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، قررت حكومة ولاية ساو باولو البرازيلية تغريم الرئيس جائير بولسونارو، بسبب عدم ارتداء كمامة طبية خلال قيادته حشدا من هواة ركوب الدراجات النارية، السبت، في شوارع مدينة ساو باولو.
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أهم الأخبار.. إليسا بملامح مختلفة عبر إنستجرام.. وعلي جمعة: السحر موجود وأثره مثل الإنفلونزا

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