أهم الأخبار.. إليسا بملامح مختلفة عبر إنستجرام.. وعلي جمعة: السحر موجود وأثره مثل الإنفلونزا

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نرصد أبرزها..

الصحة: تسجيل 711 حالة إيجابية جديدة



أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 433 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 200273 حتى اليوم.

للمزيد من هنا

3 يوليو.. الحكم على عمرو أديب



حجزت محكمة جنح الشيخ زايد، نظر محاكمة الإعلامي عمرو أديب، في اتهامه بسب وقذف الفنان محمد رمضان، لجلسة 3 يوليو للحكم.

للمزيد من هنا



لوكاكو: بكيت بسبب كريستيان إريكسن

تحدث روميلو لوكاكو، مهاجم منتخب بلجيكا، عن شعوره بالفزع بعد معرفته بسقوط كريستيان إريكسن مغشيًا عليه في مباراة منتخب بلاده الدنمارك أمام فنلندا في اليورو .

للمزيد من هنا



إليسا بملامح مختلفة عبر إنستجرام



نشرت الفنانة إليسا أحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور والفيديوهات "إنستجرام"، واتي ظهرت فيها بملامح مختلفة.

للمزيد من هنا

وزير الخارجية: سنواجه أي ملء أحادي لسد النهضة بكل حزم



أجرى الإعلامي أحمد موسى حوارا مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد».

للمزيد من هنا



علي جمعة: السحر موجود وأثره مثل الإنفلونزا العادية



قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن السحر موجود ولكن أثره مثل أثر الإنفلونزا العادية، لا يدوم ويذهب أقل ما يكون لأن كيد الشيطان ضعيف.

للمزيد من هنا

تغريم رئيس البرازيل بسبب عدم ارتداء الكمامة



غرمت الحكومة البرازيلية رئيس البلاد، جائير بولسونارو بسبب عدم ارتداء الكمامة.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، قررت حكومة ولاية ساو باولو البرازيلية تغريم الرئيس جائير بولسونارو، بسبب عدم ارتداء كمامة طبية خلال قيادته حشدا من هواة ركوب الدراجات النارية، السبت، في شوارع مدينة ساو باولو.

للمزيد من هنا