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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كيف تبلغ عن تراكمات القمامة في شارعك؟

القمامة
القمامة

دعت وزارة التنمية المحلية، المواطنين للابلاغ عن مخالفات البناء والتعديات علي أراضي الدولة ومشاكل القمامة والاشغالات والفساد، من خلال وسائل التواصل الخاصة بمبادرة "صوتك مسموع". 

كما دعت الوزارة إلى الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية  التي اقرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، والخاصة بفتح الشواطئ العامة والحدائق، وكذلك الاجراءات الخاصة  بالمقاهي والكافيهات ومنع تقديم الشيشة.

وناشدت وزارة التنمية المحلية، المواطنين، الابلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية الخاصة بالشواطئ والحدائق العامة والمطاعة والمقاهي والكافتريات وتداول الشيشة، عن طريق وسائل التواصل الخاصة بمبادرة " صوتك مسموع " من خلال الخط الساخن ( 15330) أو رقم الواتس آب )01150606783 (أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك (www.facebook.com/ sotakmasmwo.

وأكدت الوزارة أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات تتابع بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات تنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، والخاصة باجراءات فتح الشواطئ والحدائق العامة في المحافظات. 

وشدد اللواء محمود  شعراوي وزير التنمية المحلية، على ضرورة الالتزام بتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية 12 صباحا، وفتح الشواطئ والحدائق والمتنزهات العامة امام المواطنين  مع الالتزام و مراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا. 

وأشار إلى أنه تم التشديد على استمرار أعمال الرش والتطهير داخل الحدائق والمتنزهات للحفاظ على صحة الزائرين وتنظيف وتعقيم دروات المياه بشكل مستمر وعدم التهاون مع أي تجاوز يحدث.

القمامة وزارة التنمية المحلية التنمية المحلية مخالفات البناء صوتك مسموع

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