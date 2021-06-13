نشرة أخبار العالم.. روسيا تطور أكبر أسطول نووي.. رئيس إيران المحتمل مستعد للقاء خادم الحرمين.. تجدد الاشتباكات بين الأمن والمتظاهرين في تونس

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية مجموعة من أهم الاخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نفرد أبرزها:

إيران: لا علاقة بين انتخابات الرئاسة والمفاوضات مع أمريكا

أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي، أن مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيرانية لا صلة لها بالانتخابات الرئاسية في 18 يونيو الجاري، مستبعداً التوصل إلى اتفاق نهائي في المحادثات خلال الأسبوع الحالي.

بوتين: روسيا ستواصل تطوير أكبر أسطول نووي من نوعه في العالم

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا يتواصل تطوير أكبر أسطول كاسحات جليد يعمل بالطاقة النووية في العالم، وذلك خلال احتفال الكرملين باليوم الوطني.

أيهما أفضل؟.. بوتين يكشف عن رأيه الصادم في ترامب وبايدن

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة في أدنى مستوياتها خلال الفترة الحالية.

مرشح لرئاسة إيران: مستعد للقاء خادم الحرمين وبن سلمان وبايدن حال فوزي

أعلن المرشح لانتخابات الرئاسة الإيرانية، محسن مهر علي زادة، السبت، استعداده للقاء العاهل السعودي وولي عهده الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي جو بايدن في حال فوزه برئاسة إيران.

بعد صفعة ماكرون.. هجمات بالدقيق والزيت والعصي تنهال على المسئولين والسياسيين في فرنسا

بعد أيام قليلة من صفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تعرض زعيم يساري فرنسي لصفعة أخرى ولكن بالدقيق في بداية مسيرة في باريس يوم السبت ضد اليمين المتطرف.

الجزائر .. نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية المبكرة 30.2%

أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر، اليوم الأحد، نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات التشريعية في البلاد.

تونس.. تجدد الاشتباكات بين الأمن والمتظاهرين في العاصمة

وذكر الإعلام التونسي أن قوات الأمن التونسية، استخدمت قنابل مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، وسط استمرار توافد المحتجين إلى الشارع حتى تم إغلاق المنطقة وتطويقها.