من الحديقة.. ريا أبي راشد تخطف قلوب متابعيها

نشرت الإعلامية ريا أبي راشد صورا لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت ريا أبي راشد في الصور من حديقة بإطلالة صيفية، وعلقت عليها: "حياة الحديقة".

ولدت ريا أبي راشد في 12 مايو 1977، وهي مذيعة لبنانية ومقدمة برامج تليفزيونية وصحفية ومنتجة في شبكة إم بي سي منذ عام 2003.

وتقوم ريا أبي راشد منذ عام 2010 بتقديم برنامج المواهب الشهير "أرابز جوت تالنت" إلى جانب مغني الراب السعودي قصي خضر.

كما تنفرد بتقديم برنامجها الخاص "سكووب"، الذي يغطي آخر أخبار هوليود بالإضافة إلى استضافتها لأبرز المشاهير من الممثلين.