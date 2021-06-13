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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

على هذا اتفق قادة مجموعة السبع .. الصين التهديد الأكبر وليس روسيا

بايدن وماكرون
بايدن وماكرون

ذكر مصدر مسئول في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن قادة مجموعة السبع "G7" إلى توافق حول ضرورة اتخاذ نهج مشترك تجاه قيام الصين ببيع صادراتها بأسعار منخفضة وكذلك انتهاكات حقوق الإنسان، وفق ما أوردت شبكة آر تي.

أضاف المسئول، الذي طلب عدم نشر اسمه: "أود القول إن هناك إجماعا فيما يتعلق بالرغبة في إدانة انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات الحريات الأساسية التي تستدعيها قيمنا المشتركة... هناك التزام باتخاذ إجراء ردا على ما نراه".

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وذكر المسئول أن مجموعة السبع اتخذت موقفا أقوى بكثير عما حدث قبل ثلاث سنوات عندما لم يرد ذكر للصين في البيان الختامي.

وأضاف أن قادة دول مجموعة السبع صاحبة أكبر وأكثر الاقتصادات تقدما في العالم اتفقوا أيضا على ضرورة التنسيق فيما يتعلق بمرونة سلاسل الإمداد لضمان دعم كل دولة من الدول الديمقراطية للأخرى.

وسبق أن نقلت شبكة سي إن إن الإخبارية أن محادثات قمة "G7" في إنجلترا شهدت خلافات حول قضية مواجهة الصين، حيث أصر بايدن وكذلك رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، على ضرورة اتخاذ نهج أكثر صرامة، بينما دعا كل من رئيس وزراء إيطاليا، ماريو دراجي، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إلى إبراز مجالات للتعاون مع الطرف الصيني.
 

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