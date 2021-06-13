مقتل وإصابة نحو 20 شخصًا بقصف استهدف مدينة عفرين في سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بتجدد القصف الصاروخي على مناطق انتشار القوات الكردية والجيش السوري بريف حلب الشمالي في سوريا.

وذكر المرصد أن القصف الصاروخي استهدف مشفى الشفاء بشكل مباشر في عفرين ومناطق أخرى بالمدينة، حيث بلغت حصيلة الخسائر البشرية في القصف الأول والثاني حتى اللحظة، 6 قتلى، بالإضافة لوجود أكثر من 15 جريح بعضهم في حالات خطرة، مما يرشح ارتفاع حصيلة القتلى.

وأشار المرصد السوري قبل قليل، إلى سقوط قذائف صاروخية على مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل غرفة عمليات “غصن الزيتون” بريف حلب الشمالي الغربي، حيث سقطت نحو 10 قذائف صاروخية على طريق معراتة ومنطقة الاتستراد الجديد في المدينة، مصدرها مناطق انتشار قوات النظام والقوات الكردية شمالي حلب، الأمر الذي أدى إلى مقتل شخص وإصابة 4 آخرين بجراح متفاوتة.